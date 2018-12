Una Fiat 500 esposta per la prima volta al Moma di New York

La 500 sarà per la prima volta esposta al pubblico al Moma di New York, all'interno della mostra 'The Value of Good Design' che si svolgerà dal 10 febbraio al 27 maggio 2019. Il modello è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. Tra il 1957 e il 1975 sono stati realizzati in totale più di quattro milioni di esemplari. "La 500 è un'icona di stile italiano mai passata di moda e che, nel corso dei decenni - spiega Luca Napolitano, Head of Emea Fiat and Abarth brands - ha conquistato innumerevoli fan in tutto il mondo, grazie ai suoi tratti inconfondibili e alla sua spiccata personalità. Sin dal 1957, Fiat 500 ha saputo regalare un tocco di colore e un sorriso alla quotidianità dei suoi clienti, diventando ambasciatore del Bel Paese e affermandosi come icona riconosciuta di design e stile made in Italy".

'The Value of Good Design' racconta la storia del design industriale attraverso la collezione del Moma che l'anno scorso ha acquisito la Fiat 500 serie F. (ANSA).



