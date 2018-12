Pd in Sicilia, Faraone unico candidato: verso lo stop alle primarie di domenica, ecco tutti i possibili scenari

Col ritiro di Teresa Piccione, Davide Farone resta l'unico candidato in corsa per la segreteria regionale. Di fatto ha già le chiavi del partito ma resta un dubbio: come consegnargliele? È automaticamente segretario o serve un riconoscimento formale?

Dal partito filtra che dovrebbe essere la commissione regionale per il congresso a stabilire se annullare o celebrare ugualmente le primarie in Sicilia, programmate per domenica: questo perché tecnicamente i gazebo potrebbero essere convocati anche per votare su un solo candidato.

Ma quasi nessuno si spinge a prevedere l'apertura dei gazebo dopo il terremoto di oggi, col rischio di vederli deserti o quasi.

Dunque restano altre due ipotesi: potrebbe essere la commissione di garanzia regionale a proclamare segretario Faraone. La commissione è guidata dal segretario uscente, Fausto Raciti, che ha ufficializzato il proprio sostegno elettorale a Faraone. E per questo nel partito c'è chi legge questa soluzione come un'autoproclamazione.

Infine, la nomina di Faraone potrebbe essere ufficializzata da Roma. Una sorta di presa d'atto dopo il ritiro della Piccione. Che apre anche un altro interrogativo tecnico: si pone il problema delle liste collegate, i cui componenti concorrono per l'elezione all’assemblea regionale dei dem.

I termini per la presentazione delle liste scadono domani alle 20. Due gli scenari: se la commissione di garanzia deciderà di proseguire con le primarie nei gazebo saranno votati dunque soltanto i nominativi contenuti nelle liste di Faraone, in quanto non essendoci più la candidatura di Piccione non ci potranno essere liste a lei collegate.

In alternativa, stoppando le primarie, la commissione potrebbe proclamare segretario Faraone ma non è chiaro come si potrebbe procedere con le liste.

