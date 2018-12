In Molise un albero di Natale all'uncinetto

TRIVENTO (CAMPOBASSO) - Unico nel suo genere l'albero di Natale inaugurato nella piazza centrale di Trivento (Campobasso), centro molisano al confine con l'Abruzzo.

L'albero, alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con 1.300 'granny square', piccole mattonelle di lana fatte all'uncinetto. Appena inaugurato, l'albero ha subito riscosso enorme successo, diventando protagonista di foto e selfie, e ha destato curiosità soprattutto sul web dove le immagini hanno ricevuto migliaia di like e condivisioni. L'iniziativa è stata realizzata da un gruppo di donne del paese, guidato da Lucia Santorelli, che la scorsa estate aveva fatto diventare Trivento una sorta di 'capitale' dell'uncinetto. Ad agosto era stato infatti realizzato un tappeto da record, lungo 640 metri, esposto lungo le vie del centro storico e poi venduto ai visitatori per un'iniziativa di beneficenza. L'albero all'uncinetto si potrà ammirare per tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio.

