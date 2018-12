Al Massimo ritorna per sette date L'Avvoltoio di César Brie

Un amaro poema visionario costruito su una moderna tragedia collettiva. Il pluripremiato "L'avvoltoio" di César Brie ritorna sul palco del Teatro Massimo per sette rappresentazioni. La "prima" l'11 dicembre, poi il 20, 21 e 22, tutte alle 21. Si prosegue il 15 e il 23 alle 19 e, infine, il 16 alle 17. Lo spettacolo del regista argentino di fama internazionale, nuova produzione di Sardegna Teatro, impreziosito dalla scenografia di Sabrina Cuccu e dalle luci di Loïc François Hamelin, ha debuttato lo scorso anno al Teatro Massimo di Cagliari con un sold out e successo di pubblico e critica. Il testo forte e toccante di Anna Rita Signore - riconoscimento speciale Claudia Poggiani alla Drammaturgia, all'interno del premio Calcante - scaturito dall'indagine sui veleni del Poligono di Quirra, racconta giochi di guerra in tempo di pace. Nel cast Emilia Agnesa, Agnese Fois, Daniel Dwerryhouse, Valentino Mannias, Marta Proietti Orzella, Luca Spanu, Luigi Tontoranelli. L'avvoltoio ha conquistato il Premio Franco Enriquez 2018 per una comunicazione e un'arte di impegno sociale e civile e il Premio alla drammaturgia conferito dalla SIAD-Società Italiana Autori Drammatici: "Premio speciale Claudia Poggiani, all'interno del Premio Calcante 2014".

