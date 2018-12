Al Fashion Weekend 2018 nuova Audi Q3 'regina' di Cortina

In occasione del Cortina Fashion Weekend (6-9 dicembre) Audi e il Comune ampezzano hanno festeggiato il primo evento che avvia la prosecuzione della consolidata collaborazione fra il brand dei Quattro Anelli e questo affascinante territorio.

Il Fashion Weekend, che quest'anno ha scelto il mondo dello sport come tema principale, è stato anche l'occasione ideale per comunicare gli appuntamenti sportivi di Audi a Cortina e per presentare la nuova Audi Q3, progettata per adattarsi al dinamismo dei nuovi stili di vita. La seconda generazione del suv compatto Audi si è evoluta, è cresciuta e può contare ora su un design più grintoso e un abitacolo più spazioso e flessibile grazie a una maggiore razionalizzazione e versatilità degli spazi interni, su sistemi di assistenza alla guida e sulla piattaforma tecnologica mutuata dal top di gamma Audi. Proprio queste caratteristiche della nuova Audi Q3, che rappresentano un benchmark sul mercato in termini di raffinatezza tecnologica, sono state immortalate nei suggestivi scatti di German Larkin, eclettico fotografo di origini russe, nella mostra 'Presente Perfetto. Un racconto metropolitano di German Larkin' dedicata al panorama urbano contemporaneo, in cui l'artista racconta il potenziale e il fascino del design funzionale. Durante tutto il Cortina Fashion Weekend, pubblico e appassionati del brand hanno potuto ammirare da vicino la nuova Q3, esposta nella centralissima piazza Roma nell'elegante colore Grigio Chronos. Con l'evento di apertura della stagione, è stato dato anche il via alla presenza Audi sul territorio con gli appuntamenti sportivi del calendario invernale e con il fattivo impegno per lo sviluppo di una mobilità sostenibile a livello locale. Assieme alla Fondazione Cortina 2021 - di cui Audi è sponsor e che si occupa dell'organizzazione dei Mondiali - il brand dei Quattro Anelli supporta la località che intende presentarsi all'appuntamento del 2021 come location d'avanguardia e laboratorio di innovazione, dove sostenibilità e performance sono indissolubilmente legate. Da sempre vicina al mondo degli sport invernali, Audi è protagonista del circo bianco, inserendosi nel calendario delle attività che hanno luogo nel comune. Dopo l'inaugurazione della pista delle Tofane, modificata e ampliata in vista dei Mondiali 2021, con la discesa in anteprima da parte del brand ambassador Kristian Ghedina, Audi sarà presente in occasione della Coppa del Mondo di Snowboard sulle suggestive piste del Faloria il 14 e 15 dicembre. Nel 2019, la Casa di Ingolstadt sarà a Cortina per la tappa della Coppa del Mondo di Sci femminile in calendario il 19 e 20 gennaio, di cui Audi è Title sponsor a livello internazionale.

Dal 22 al 24 febbraio, inoltre, si terrà la tappa della quarta edizione della Audi Quattro Ski Cup, la competizione all'insegna della sportività, dedicata agli amanti dello sci e agli appassionati del brand, che si cimenteranno in uno slalom gigante nel format Coppa del Mondo di Sci.

© Riproduzione riservata