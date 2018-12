8 dicembre: Terre del Barolo compie 60 anni

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Una data importante per Terre del Barolo: l'8 dicembre 2018 taglia il traguardo dei 60 anni di attività. Dal 1958 la Cantina Cooperativa scrive la storia delle Langhe, nel nome della tutela delle colline della zona del Barolo, in cui sono presenti i vigneti degli attuali 300 Soci viticoltori. L'8 dicembre 1958, il fondatore e presidente Arnaldo Rivera, in rappresentanza dei primi ventidue soci, firmò l'atto costitutivo redatto presso la sala del Municipio di Grinzane Cavour. Nato a Castiglione Falletto nel 1919, Rivera visse da protagonista il XX secolo: dopo l'8 settembre 1943, come Partigiano molto apprezzato nelle file della Divisione Garibaldi, durante la quale si distinse in diverse operazioni.



Rispettoso delle grandi tradizioni e attento alle potenzialità vitivinicole del territorio: con tenacia, determinazione e sacrifici, vince anche la diffidenza dei produttori per fallimentari esperienze precedenti e realizza il suo capolavoro, creando la cooperativa "Terre del Barolo".





© Riproduzione riservata