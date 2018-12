Manovra, ok della Camera alla fiducia con 330 sì

I deputati presenti in occasione del voto di fiducia chiesto dal governo sull'articolo 1 della manovra sono stati 550 mentre i votanti 549. La seduta riprenderà alle 21, dopo la riunione del Comitato dei Nove per esaminare gli emendamenti dall’articolo 2 all’articolo 19 del provvedimento.

Nel frattempo il governo si sta riunendo per un Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Il via libera finale al testo è atteso per domani, dopodichè passerà al Senato.

