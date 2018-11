Al via Stati Generali turismo Molise

TERMOLI - "Vogliamo andare controtendenza, vogliamo proporre all'Italia e all'Europa una Regione che si coniuga con l'aria, la terra e l'acqua. Non tutti lo sanno, ma in Molise in quasi tutti i nostri paesi, la notte se alzi lo sguardo verso il cielo si vedono le stelle, perché una regione sana e pulita. Siamo pieni di perle non scoperte da troppa gente". Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma a margine degli Stati Generali del Turismo organizzati dall'assessore al Turismo Vincenzo Cotugno che sono in corso a Termoli e ai quali hanno aderito centinaia di operatori. La kermesse ha raccolto tutte le anime del turismo e della cultura regionale per costruire la strategia futura, come proporre la regione su mercato turistico internazionale. "Dal dibattito pubblico deve venire fuori il piano strategico per un progetto comune - ha detto Toma - che deve avere un taglio ambientalistico, che dovrà per forza fare i conti con le infrastrutture che mancano, specie nella viabilità".



