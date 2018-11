Range Rover Evoque 2019, magie high-tech per sedurre cliente

Evoque, il più piccolo e il più 'popolare' dei suv della famiglia Range Rover (oltre 772mila unità vendute dal lancio) ha compiuto 8 anni e con l'aiuto dei parenti più stretti - da Velar a Discovery e Range - cresce e impara a fare tante nuove cose.

Come ha potuto dimostrare in un complicato evento di reveal a Londra, è ora in grado di 'nuotare' in piscine più profonde - 60 cm di capacità di guado, contro le precedenti 50 - e di stupire con giochi di prestigio, come quello che prevede la trasformazione virtuale di tutto il cofano motore in un elemento trasparente, attraverso il quale vedere la posizione delle ruote anteriori nei passaggi off-road più difficili.

Ma l'edizione 2019 di Evoque fa ancora di più: grazie ad una nuova funzione di autoapprendimento, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale, le Smart Settings dell'auto 'imparano' da sole le preferenze del guidatore e preparano la vettura per il viaggio. E l'high tech rivoluziona anche la visione nello specchietto interno (che resta al solito posto), ma che è ora costituito da un display in grado di zoomare o esaltare i contenuti dell'immagine.

C'è anche la tecnologia innovativa Terrain Response 2, che assicura che la destinazione venga raggiunta indipendentemente dalle condizioni strade e dalla situazione, della giungla cittadina ai viottoli di montagna. E ci sono tanti livelli di connessione, come chiedono soprattutto i millienals, con Apple CarPlay per lo smartphone, l'hotspot Wi-Fi 4G per dare accesso a internet da ogni device e con InControl Remote che connette il guidatore al veicolo.

Ridisegnato dall'italiano Massimo Frascella senza tradire le forme e il look dell'originale, Range Rover Evoque 2019 è tutto nuovo, costruito ora sulla nuova Premium Transverse Architecture PTA) di Land Rover che, grazie al passo più lungo, ha consentito di ricavare più spazio per le persone e i bagagli (il vano è più grande del 10% e arriva a 591 litri).

Questa nuova piattaforma porta in dote a Evoque anche l'elettrificazione, basata su un sistema mild-hybrid da 48 Volt disponibile già al momento del lancio, a cui tra un anno seguirà la variante ibrida plug-in, la prima di Land Rover.

Se a livello di tecnologia e di gadget Evoque fa un passo in avanti, sul fronte dei motori va segnalato un 'arretramento' deciso per rispondere alle norme sulle emissioni: sotto al cofano (che dall'esterno non è assolutamente trasparente!) ci sono unità diesel e benzina a 4 cilindri con potenze da 150 a 300 Cv, a cui si aggiungono da subito un mild hybrid 48 Volt (che si attesta però a 149 g/km di CO2) e tra un anno addirittura 3 cilindri ibrido plug-in.

La trazione è a due ruote motrici solo con il turbodiesel da 150 Cv, l'unico con cambio manuale, mentre tutti gli altri Evoque sono AWD con cambio automatico.

