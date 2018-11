Migranti, nuova imbarcazione con 70 persone in difficoltà

Si susseguono le segnalazioni di gommoni con migranti. Dopo quello con 120 migranti a bordo soccorso da un rimorchiatore, Alarm phone segnala un'altra barca in difficoltà con una settantina di persone a bordo, alcune delle quali sarebbero già annegate.

"Ancora un'altra barca con 70 persone in grave difficoltà partite di Nador in Marocco giovedì. Autorità in Spagna hanno tutte le informazioni rilevanti, ma non hanno condotto un'operazione di salvataggio. Chiediamo un intervento immediato dell'Europa", l'appello lanciato da Alarm Phone, punto di riferimento telefonico di moltissimi migranti che tentano la traversata, sia dalla Libia che dal Marocco.

