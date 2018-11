Centinaio, mi adopererò per una legge ad hoc sul tartufo

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - "La Fiera del Tartufo di Alba rappresenta appieno la mission che ci siamo dati come Ministero, anche perché oggi come oggi il turismo enogastronomico è un turismo che aumenta costantemente". Lo ha detto oggi ad Alba il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, alla kermesse dedicata al fungo ipogeo.



"Al di là dei confini nazionali non siamo più solo considerati per la bellezza dei nostri paesaggi, per le nostre coste, per la nostra storia e per la nostra arte, ma soprattutto per il buon bere e il buon mangiare - sostiene Centinaio -. Oggi il turista punta a mangiare e a bere bene, poi se ha tempo visita i monumenti".



"Sulla parte legislativa - ha concluso Centinaio -, mi adopererò affinché ci possa essere finalmente una legge sul tartufo, con nuove regole, visto che quella attuale di settore è obsoleta, e affinché si tuteli di più un prodotto nazionale importante per il nostro territorio". (ANSA).





