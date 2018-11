Vino: asta Bolaffi, top lot è una bottiglia di Borgogna

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Sono stati i grandi vini di Borgogna, Piemonte e Toscana i protagonisti dell'asta Bolaffi in collaborazione con Slow Food Editore, terminata questa sera a Torino con un realizzo di 715 mila euro e una percentuale di lotti venduti del 90%.



Il top lot è una bottiglia di Romanée Conti Grand Cru 1999 Côte de Nuits, Domaine de la Romanée-Conti, aggiudicata a 17.500 euro. Al secondo posto due Rum Sugar Estate Moon Import e West Indies Rum, Samaroli (12.500 euro), al terzo una bottiglia di Vosne-Romanée Cros-Parantoux Premier Cru 1996, Henri Jayer (11.250).



Per il Piemonte il migliore realizzo è stato messo a segno da sei bottiglie di Barolo Monfortino Riserva 1961, Giacomo Conterno (5.250 euro); per la Toscana da cinque bottiglie di Masseto Bolgheri dal 1998 al 2008, aggiudicate a 3.250 euro.



Grande successo anche per la selezione di champagne, in particolare; una bottiglia di Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs del 1982 e una del 1990 sono state aggiudicate rispettivamente a 1.600 e 1.380 euro. (ANSA).





