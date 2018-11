Centinaio, non tasserei bibite che usano zucchero italiano

(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - "Non tasserei le bibite che usano zucchero italiano, in modo da tutelare i nostri produttori". Così il ministro dell'agricoltura Gian Marco Centinaio all'arrivo al Consiglio agricoltura e pesca a Bruxelles, ha commentato il dibattito in Italia sulla tassazione delle bibite zuccherate. All'ordine del giorno del Consiglio c'è anche la situazione di mercato, con i prezzi dello zucchero in caduta libera. Un problema che "abbiamo già posto quando abbiamo presentato una richiesta" di attivazione di misure straordinarie per il settore "che ci è stata bocciata", ha detto Centinaio. "Se vogliamo cominciare a tutelare i produttori italiani italiano io sarei favorevole a non tassare le bevande che usano zucchero nazionale".





