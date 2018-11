Terremoto di magnitudo 4.2 nel Riminese, avvertito anche nelle Marche e in Toscana

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita alle 13.48 sulla costa romagnola, nel Riminese. La magnitudo secondo l’Ingv è di 4.2. L’epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini. È stata avvertita distintamente anche nelle Marche, soprattutto tra Pesaro Urbino e Fano, a Senigallia e nell’Anconetano

Diverse le chiamate ricevute dai vigili del fuoco soprattutto per richieste d’informazioni ma per ora non si segnalano danni a cose o persone. Il terremoto è stato «avvertito dalla popolazione e al momento non risultano danni a cose o persone». Lo conferma il Dipartimento della Protezione civile, la cui Sala Situazione Italia si è subito messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile.

La scossa è stata avvertita anche ad Arezzo, dove ha fatto lievemente oscillare i piani alti dei palazzi del capoluogo ed è stato avvertito in alto Casentino e nella zona dell’alta Valtiberina senza tuttavia provocate danni a persone o cose. Decine le persone che hanno contattato il centralino dei vigili del fuoco di Arezzo ma non c'è stato particolare allarmismo.

