Mercedes rivoluziona mondo ibride con Classe E de EQ Power

Arriva anche in Italia la nuova Mercedes Classe E 300 de EQ Power, prima diesel plug in hybrid della Stella. Questo modello - ordinabile da questi giorni - unisce il meglio della motorizzazione elettriche al meglio della propulsione con unità termica a gasolio. Il risultato di questa combinazione high-tech sono oltre 50 km di autonomia 100% elettrica, un consumo omologato combinato di appena 1,6-1,4 litri per 100 km ed emissioni di CO2 contenute in 38-42 g/km. Quello rappresentato dalla Classe E 300 de EQ Power è un vero salto tecnologico che conferma la strategia di Mercedes nello sviluppo di nuove soluzioni di mobilità, senza voltare le spalle a motori efficienti ed ecologici come i diesel di ultima generazione. Grazie all'omologazione ibrida, inoltre, Classe E 300 de EQ Power può usufruire degli incentivi che in Italia, in misura diversa da città a città, promuovono soluzioni di mobilità sostenibile e vantaggi per chi fa queste scelte (senzione del bollo e superbollo fino a tre anni in molte Regioni, accesso ad aree ZTL, parcheggio gratuito su strisce blu e la possibilità di circolare nei giorni di blocco del traffico). Questa variante 'green' è disponibile sulle diverse versioni della Classe E con le carrozzerie berlina e station wagon, a partire rispettivamente da 65.656 e 67.381 euro, per consegne sentro la fine dell'anno.

Punto di partenza per questa importante innovazione è l'unità OM 654, il 4 cilindri diesel di Mercedes pulito e potente. L'unione del motore termico con quello elettrico è ottenuta grazie alla presenza di un modulo ibrido all'interno del cambio a 9 marce 9G-Tronic. Anche le batterie sono di nuova generazione - del tipo al litio nichel maganese (Li-NMC) - e forniscono un'energia pari a 13.5 kWh. L'impianto di ricarica ha una potenza di 7.2 kW, e permette con uso di wallbox domestica una ricarica completa in appena 2 ore. La potenza complessiva del sistema è di 306 Cv, con una 'importante' erogazione di coppia visto che arriva a 700 Nm.

