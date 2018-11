Guida Michelin, marchigiano Uliassi conquista le tre stelle

PARMA - Il marchigiano Mauro Uliassi del ristorante Uliassi di Senigallia conquista per la prima volta le tre stelle Michelin e porta a dieci i ristoranti italiani che ''meritano il viaggio'' nella Guida Michelin Italia 2019. ''Sono contentissimo'' ha detto durante la Michelin Star Revelation 2019 nel raggiungere gli altri nove colleghi già nel gotha e tutti confermati.

Questi i magnifici dieci con tre stelle Michelin nella nuova guida, presentata oggi a Parma:

Massimiliano Alajmo, Le Calandre a Rubano (Padova);

Massimo Bottura, Osteria Francescana a Modena;

Chicco Cerea a Brusaporto (Bergamo);

Enrico Crippa, piazza Duomo a Alba (Cuneo);

Annie Feolde e Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri a Firenze;

Norbert Niederkofler, St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano);

Niko Romito, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila);

Nadia e Giovanni Santini, Dal Pescatore, a Canneto sull'Oglio (Mantova),

Heinz Beck, La Pergola, a Roma.

Guida Michelin Italia, nel 2019 sarà presentata a Piacenza

Nel 2019 la 65/ma edizione della Guida Michelin Italia sarà presentata a Piacenza. La prossima edizione, ha annunciato il direttore comunicazione di Michelin Italia Marco Do, sarà presentata ancora nella Food Valley ma in tour lungo la via Emilia.

"Siamo a Parma, e fa tre - ha detto Do - Ci siamo stati benissimo e oggi cerimonia Michelin Star Revelation 2019 si svolge all'Auditorium Paganini, a firma Renzo Piano, che ben sintetizza tradizione e innovazione. Quello spirito che sa esprimere Parma, e quello che è la nostra guida.

Nei prossimi tre anni rimaniamo nella Food Valley ma in tour che vedrà in primavera presentare a Reggio nell'Emilia un nuovo prodotto Michelin, mentre la guida 2020 sarà presentata a Piacenza, per poi tornare nel 2020 di nuovo a Parma per una presentazione di una iniziativa". Sulla base di una legge regionale, Parma, Piacenza e Reggio Emilia scelgono così di affrontare insieme la sfida competitiva dove il turismo rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica.

"Le tre città emiliane non si strappano i turisti - ha detto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti - ma fanno squadra per valorizzare comparti produttivi d'eccellenza". Per il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri "è un grande onore e piacere ospitare la presentazione della Guida che ha tanto seguito. Sarà un incentivo a collaborare per la ricchezza di un territorio ricchissimo dove le persone e i viaggiatori del gusto vengono e tornano volentieri".

