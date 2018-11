Il Polo Museale regionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia vola a San Pietroburgo

Da oggi fino a sabato si svolgerà il VII Forum Internazionale della Cultura di San Pietroburgo, organizzato dal Ministero della Cultura della Federazione Russa.

Tra gli altri Il Museo Russo, è parte integrante delle attività del VII Forum Internazionale sulla Cultura di San Pietroburgo 2018, partecipandovi con la conferenza dedicata all’istruzione artistica e il Museo, a tal proposito si confronterà per la prima volta con il Polo Museale Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, che su invito del Ministero della Cultura della Federazione Russa e del Museo Russo di San Pietroburgo, parteciperà alla conferenza, con la presenza della direttrice Valeria Patrizia Li Vigni che relazionerà sulla didattica artistica nei progetti adottati tra le Scuole ed il Polo Museale.

Per l’occasione, la sera del 15 novembre, il Console Generale italiano a San Pietroburgo, SE Alessandro Monti, ha organizzato un ricevimento in onore della delegazione italiana che sarà presente al Forum

“L’intero Polo Museale- dichiara la direttrice Li Vigni- è orgoglioso di far parte di questo importantissimo Forum che si svolgerà a San Pietroburgo. Un momento di confronto ed una grande opportunità per far conoscere le nostre attività negli Stati della Federazione Russa, una ulteriore conferma che il linguaggio universale dell’arte non si ferma davanti nessun confine geografico ed anzi accomuna popoli diversi per cultura ed etnie”.

