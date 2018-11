Serie A: Gervinho e Inglese trascinano il Parma, pari tra Spal e Cagliari

Il Parma si conferma squadra da trasferta infilando il terzo successo esterno in campionato: gli emiliani hanno sconfitto per 2-1 il Torino, agganciandoli in classifica a quota 17, grazie ad una rete di Gervinho - strepitosa la sua partita - e al raddoppio di Inglese. Non è bastato ai granata di Mazzarri il gol di Baselli. Una battuta d'arresto per i granata, attesi ad una conferma dopo l'ottima prova di Genova con la Sampdoria.

Tensione a fine partita tra la panchina e i giocatori del Torino e l'arbitro Massa, autore di un grave errore nel primo tempo sull'intervento di Gagliolo su De Silvestri lanciato a rete - non solo non ha ammonito il difensore del Parma ma non ha neppure visto un palese fallo.

Finisce in parità invece tra Spal e Cagliari, un punteggio che lascia rammarico nei padroni di casa: al Mazza infatti la squadra di Semplici va in vantaggio dopo solo 3 minuti grazie a una rete di Petagna. Nel secondo tempo, a 20 minuti dal termine, arriva raddoppio di Antenucci che sembra chiudere i conti.

La reazione dei sardi è immediata e nel giro di sei minuti arrivano i due gol che portano al pareggio: prima accorcia le distanze Pavoletti battendo Gomis con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. A siglare il definitivo 2-2 ci pensa il moldavo Ionita su assist di Padoin. In classifica i rossoblu salgono a quota 14 punti, uno in più dei ferraresi.

