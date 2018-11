Festa del risotto, a Milano due giorni di degustazione

Una festa ad hoc per celebrare il risotto. A proporlo a Milano il 17 e il 18 novembre è Cascina Merlata Partnership ed Eat Urban con la seconda edizione della "Festa del risotto a Milano". La manifestazione, patrocinata dal Comune di Milano e allestita presso Cascina Merlata, rientra nel programma di eventi gratuiti di Cascina Merlata Partnership ed è coordinata da EuroMilano. L'evento prevede la degustazione del risotto tipico lombardo e di una ricetta povera: il risotto con limone, crescenza e rosmarino.

I partecipanti, oltre ad assaggiare i risotti, potranno ricevere ricettari e pratici frigo box e vassoi. A preparare il risotto alla milanese con zafferano saranno invece i cuochi della "Confraternita della Pentola" di Senago. Nel corso delle due giornate si potranno degustare birra e vini e partecipare a un programma di workshop dedicati ad adulti e bambini e a un talk sull'agricoltura locale. Previsto inoltre un laboratorio, curato da ZafferanaMi (produttori di zafferano artigianale locali) e dedicato alla scoperta dello zafferano durante il quale verrà spiegato come piantare i bulbi e come ricavare lo zafferano dalla sfioratura dei pistilli. Non mancherà infine un mercato agricolo con produttori a Km0, laboratori sul formaggio e salumi curati da aziende agricole del Parco Agricolo Sud Milano e un intrattenimento musicale con band e cantautori milanesi.

