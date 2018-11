Rifiuti in Sicilia, gli industriali: sì a termovalorizzatori e impianti di biogas

Per superare il caos rifiuti la ricetta degli industriali siciliani sono gli impianti alternativi alle discariche. In un’intervista sul Giornale di Sicilia in edicola il vice presidente reggente di Confindustria Alessandro Albanese punta il dito contro la gestione dell’emergenza.

«Questa è diventata la Regione dei no. È impensabile che l’emergenza rifiuti si risolva raggiungendo subito il 65% di raccolta differenziata. In 20 anni forse... Ma nell’attesa oltre a differenziare occorre creare un sistema misto che sia forte di almeno tre termovalorizzatori e una decina di impianti di produzione di biogas. Tutte strutture che invece vengono ostacolate in Sicilia».

