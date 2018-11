Maltempo in Sicilia, esondano fiumi e torrenti: strade chiuse, Sciacca e Palazzo Adriano tra acqua e fango

Il maltempo continua a imperversare sulla Sicilia. Le province di Agrigento e di Palermo le più colpite nelle prime ore della mattina, così come previsto dalla protezione civile che ieri ha diramato una nuova allerta arancione.

A Sciacca e a Ribera le strade si sono trasformate in fiumi, mentre il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento. La polizia stradale ha disposto la chiusura di quel tratto di strada.

La furia dell'acqua del torrente ha allagato le strade attorno alla zona dello Stazzone, il sindaco Francesca Valenti ha invitato i suoi concittadini a non uscire da casa e a evitare i piani bassi. Il sindaco ha disposto anche la chiusura dell'istituto "Don Michele Arena", plesso Ipsia Miraglia di Sciacca che oggi avrebbe regolarmente svolto lezione.

A Palermo non mancano gli allagamenti come nel caso della rotonda Spadolini in fondo a via Ugo La Malfa. Sorvegliati speciali i sottopassi di viale Regione e i cimiteri dove però si registra ancora una scarsa affluenza a causa del maltempo.

Disagi anche in provincia. L'esondazione del fiume Sosio ha provocato allagamenti di strade e case a Palazzo Adriano. Quasi impraticabile la statale che collega Corleone e San Cipirello così come la provinciale che tra Camporeale e Roccamena.

Intanto, sulla A29 in direzione Mazara del Vallo una donna ha perso il controllo della sua Alfa 147 a causa dell'asfalto bagnato all'altezza di Balestrate: l'auto ha bloccato entrambe le corsie creando rallentamenti e traffico in zona.

La polizia stradale ha inviato un carro attrezzi per spostare la vettura. Una pattuglia di agenti della sezione della polizia stradale di Alcamo ha effettuato i rilievi.

