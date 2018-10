Giocatori AX Armani Exchange Olimpia guidano nuove Bmw X3

ROMA - Venti fiammanti Bmw X3 sono state consegnate, durante una cerimonia che si è svolta al Mediolanum Forum, ai giocatori della AX Armani Exchange Olimpia Milano. La distribuzione delle chiavi - fatta alla presenza di Maurizio Ambrosino AD di Bmw Milano e dell'head coach della squadra di basket Simone Pianigiani - è stata l'occasione per mettere in risalto il forte legame che accomuna la filiale commerciale di Bmw Italia e l'AX Armani Exchange Olimpia Milano, due realtà importanti che, ormai dal 2012, condividono valori come il gusto per la sfida e l'impegno nel lavoro di squadra, in un'ottica di miglioramento continuo. ''Questa partnership ci rende molto orgogliosi - ha dichiarato Ambrosino - La longevità di questo rapporto, in costante sviluppo, testimonia la condivisione non solo dei medesimi valori ma anche degli stessi obiettivi, come l'ambizione di puntare sempre più in alto e di voler essere competitivi e protagonisti nel proprio settore. Due eccellenze si incontrano e collaborano in base ai principi e ai valori che fanno parte del proprio Dna: così la partnership diventa una preziosa occasione di ulteriore crescita per entrambi''.

La nuova Bmw X3, con il suo aspetto ancora più marcato e dinamico, rispecchia completamente la sportività e l'eccellenza che accomunano Bmw e AX Armani Exchange Olimpia Milano. Grazie alle innovative tecnologie e al sistema di interconnessione di ultima generazione, la vettura diventa manifesto di due realtà profondamente orientate al futuro. A completare la flotta, è stata consegnata anche una Mini Milano Edition, la prima edizione speciale di Mini che celebra il rapporto unico che lega il brand del Gruppo Bmw alla città di Milano, capitale del design e della moda, e alla squadra EA7 Olimpia, simbolo dell'eccellenza sportiva del capoluogo lombardo. ''Siamo molto soddisfatti della partnership stretta con Bmw Milano e fieri di muoverci con il logo Bmw sulle nostre auto - ha commentato Pianigiani, che ha poi spiegato come tutto il team benefici della collaborazione e apprezzi la professionalità di Bmw Milano. ''I nostri giocatori - h detto - sono giovani uomini che hanno lo sport come punto di riferimento e si identificano con il design elegante e il carattere agile della nuova X3. Mentre noi, un po' più anziani e provati dalle lunghe trasferte, saliamo a bordo della X3 certi della comodità, ma anche del divertimento di guida, nonché dell'estremo senso di sicurezza che la vettura trasmette. Non ultimo - h concluso l'head coach - Bmw Milano ci garantisce un'assistenza a 360 gradi continua e di altissima professionalità, apprezziamo molto l'attenzione verso le nostre esigenze''.

© Riproduzione riservata