Migranti, Salvini: "Entro dieci giorni una bella sforbiciata ai famosi 35 euro"

«Entro i prossimi dieci giorni ai famosi 35 euro saremo daremo una bella sforbiciata». Lo ha annunciato il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini alla Festa della Lega di Garbagnate Milanese (Milano), spiegando che il risparmio «di un miliardo di euro» destinato a chi gestisce i migranti sarà impiegato per «un piano straordinario di assunzioni delle forze dell’ordine. Qualche mese fa sarebbe stato impensabile che la Lega avrebbe avuto il ministro dell’Interno, che ha ridotto gli sbarchi da 110 mila a 20 mila. Non ho nessuna intenzione di mollare, ce ne sono ancora 20 mila di troppo. Però chi ben comincia è a metà dell’opera».

«Il governo tutelerà e aiuterà chiunque ne abbia bisogno, siano banche o imprese - ha continuato Salvini -. La stragrande maggioranza delle banche italiane sono sane». «Il messaggio agli italiani e soprattutto a qualche speculatore internazionale - dice Salvini - è che non si compreranno più pezzi di economia italiana sottocosto, come accaduto in passato».

© Riproduzione riservata