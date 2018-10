Fiere: in 13 mila per Triestespresso Expo, in aumento del 4%

TRIESTE - Oltre 13 mila visitatori con una crescita del 4% rispetto a due anni fa: questi i numeri al termine della nona edizione di Triestespresso Expo, evento B2B organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, dal Comune di Trieste e realizzato da Aries Scarl in collaborazione con l'Associazione Caffè Trieste, Fipe e Crédit Agricole FriulAdria.

Il presidente camerale, Antonio Paoletti, ha sottolineato che "questa è l'ultima edizione che si svolge nei riadattati magazzini del Porto Vecchio. Per Triestespresso Expo 2020 avremo, infatti, a disposizione il nuovo moderno e funzionale Centro congressi e fieristico che si inizierà a costruire a brevissimo in questa porzione del Porto. La struttura sarà utilizzata per Esof 2020 a luglio 2020, pochi mesi prima della decima edizione della fiera internazionale dell'espresso".

Nell'ultimo anno - è stato ricordato - la produzione mondiale del caffè è stimata in aumento del 5,7%, con 164,81 milioni di sacchi, con l'Arabica che cresce del 2,2% (101,82 milioni di sacchi) e la Robusta dell'11,7% (62,99 milioni di sacchi). Sulla base delle rilevazioni effettuate costantemente dall'International Coffee Organization la maggiore offerta di caffè si riflette in un aumento delle spedizioni nell'agosto 2018, visto che le esportazioni globali sono aumentate del 6,3% con 11,1 milioni di sacchi in più rispetto ad agosto 2017. Il caffè resta tra i più importanti prodotti del commercio mondiale. Oltre 100 milioni di persone sono occupate nella sua coltivazione, lavorazione e commercio. La maggior parte delle quali vive opera in aree che si trovano a 20 gradi a nord e a sud dell'equatore.

Un mercato molto importante però anche in Italia dove sono attivi 800 torrefattori per un valore complessivo della produzione di 3,4 miliardi di cui quasi la metà esportazioni. L'Italia è il terzo Paese nel mondo per importazione di caffè verde (dietro a Usa e Germania) e il secondo in Europa (dopo la Germania) e quarto nel mondo (dopo Brasile, Usa, Germania) per i volumi di produzione e consumo.

All'interno dell'expo anche il concorso della Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) 'Dai sapore al tuo caffè', vinto ex equo da Lino Alberini di Parma, Stefano Massimino di Milano e Fabrizio Goffredo di Roma. A consegnare il premio Antonio Paoletti, il presidente della Fipe di Trieste Bruno Vesnaver e il consigliere delegato Fipe Rodolfo Citterio. Le valutazioni del maestro di spezie Marco Savona della James 1599 e degli esperti torrefattori di Mondi Caffè di Roma hanno portato a scegliere le tre ricette che secondo l'esperienza degli esercenti meglio incontrano i gusti dei consumatori. Nel dettaglio 'Vanilla' è il caffè espresso speziale alla vaniglia proposto da Alberini; 'Etna' il caffè a base di ricotta, Nutella e pistacchio con cialda di cannolo siciliano ed espresso, ideato da Massimino; il terzo vincitore è il caffè al 'Peperoncino e cioccolato fondente' presentato da Goffredo.

