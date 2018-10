Tennis, Cecchinato subito eliminato dal torneo di Basilea

Dura solo un'ora e un quarto l'avventura di Marco Cecchinato nell'ATP 500 di Basilea. A casa di Roger Federer, il tennista palermitano viene battuto nettamente proprio da uno svizzero: non si tratta del fuoriclasse 20 volte campione Slam ma del ben più modesto Henri Laaksonen, numero 175 della classifica mondiale.

Il siciliano si dimostra ancora una volta un pesce fuor d'acqua sul veloce indoor, dove in carriera ha giocato col contagocce. Dopo la sconfitta nettissima e molto rapida a Mosca arriva un brutto ko anche nel torneo elvetico, di categoria superiore: il giocatore di casa si impone per 6-4 6-2.

Laaksonen, che non aveva mai battuto un top 25 in carriera, si dimostra più continuo e meno falloso del siciliano. Cecchinato commette troppi errori, che aumentano sempre più una volta subito il primo break della partita. Al tennista di origine finlandese basta raccogliere gli omaggi dell'azzurro per vincere il match davanti al proprio pubblico.

La prossima settimana Ceck terminerà la sua stagione ATP con il torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno. Dopodiché sarà tempo di vacanze per ricaricare le batterie e preparare la nuova annata.

