Altrocioccolato festa equo e solidale

PERUGIA - "L'altro cioccolato" anche come elemento di riflessione con incontri per parlare di sfruttamento in agricoltura e del valore della solidarietà: parte da qui 'Altrocioccolato', la festa del cioccolato equo e delle economie solidali in programma dal 26 al 28 ottobre a Città di Castello.

Sarà il "gusto della diversità", infatti, il filo conduttore della 15/a edizione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Umbria EquoSolidale e per la sesta volta nella città tifernate che così si animerà "con i sapori del cioccolato che sostiene le economie solidali e il commercio equo a partire dalla difesa dei diritti dei produttori". Ad affermarlo è stata, per la presidente Elide Ceccarelli durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Perugia. Sotto i riflettori - è stato sottolineato - saranno le eccellenze del cioccolato artigianale, le storie e i progetti di economia solidale fino ad arrivare a momenti culturali, artistici e musicali con tanti eventi dedicati anche ai più piccoli. Tra le novità, i live cooking 'Cucine eque' e l'area olistica 'Altre professioni'.

Quella di Città di Castello sarà una tre giorni che partendo quindi dalla passione per il mondo del cacao e del cioccolato equo e solidale, abbraccia le più ampie tematiche della sostenibilità e della sensibilizzazione verso stile di vita e di consumo alternativi.

"Vogliamo lanciare un messaggio - ha ribadito Ceccarelli -, visti anche i tempi di profonda intolleranza sperando che si possano rompere quelle barriere di indifferenza verso tematiche come la solidarietà, l'accoglienza e l'immigrazione".

L'assessore allo Sviluppo economico del Comune tifernate Riccardo Carletti ha sottolineato che quella di quest'anno "è una edizione preparata con un piglio diverso perché tutti sono consapevoli che con la città c'è ormai una solida collaborazione che va avanti da sei anni".

Come ogni anno avranno un ruolo centrale per Altrocioccolato gli espositori del circuito equo e solidale. Sul sito www.altrocioccolato.it è possibile consultare il programma della manifestazione tra espositori, conferenze, mostre, musica e artisti di strada presenti, live cooking, laboratori per grandi e piccoli, area olistica. (ANSA).



