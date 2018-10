Di Maio denuncia: "Accerchiamento contro di noi, media e Ue vogliono far cadere il governo"

C'è un tentativo di «far cadere il nostro governo il prima possibile», dietro l’avviso di bocciatura della manovra M5s-Lega. Artefici: il «sistema europeo», il «sistema mediatico» e le opposizioni, che «tifano" per «lo spread e il default dell’Italia». E’ questo l’atto di accusa con cui Luigi Di Maio fortifica la sua trincea, alla vigilia di due settimane decisive per la composizione della legge di bilancio. Fissata l’asticella del 2,4% di deficit, resta il nodo delle coperture e una trattativa tutta interna alla maggioranza su come comporre le singole misure.

Dovrebbe svolgersi martedì una riunione per scrivere la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def, da votare in Aula giovedì. Il partito della prudenza, numeroso soprattutto nella Lega, vorrebbe inserire lì una rassicurazione per l’Ue. Ma la partita si giocherà soprattutto sulla legge di bilancio, da varare entro metà ottobre ma ancora in gran parte da definire. M5s spinge le sue misure. Ma la Lega vuole evitare di scontentare le imprese del Nord, sua prima base elettorale. E lavora non solo per rendere il reddito di cittadinanza il meno "assistenziale» possibile, ma anche per limitare gli effetti "iniqui» della pensione di cittadinanza ed evitare ricadute come quelle emerse in alcune simulazioni, secondo cui sarebbe negativo il saldo tra abolizione di Iri e Ace e introduzione della flat tax al 15% per le piccole partite Iva e mini-Ires.

I sindacati sono molto critici e non escludono mobilitazioni. Confindustria appare assai preoccupata. E se sui mercati - riaprono domani dopo la lettera della Commissione Ue che avverte su una possibile bocciatura - le cose volgessero al peggio, il rischio è, osserva un parlamentare pentastellato, che qualche timore faccia breccia anche nell’opinione pubblica. E’ perciò direttamente alla piazza che si rivolge Di Maio. Da Potenza, dov'è in campagna elettorale per le regionali, assicura che «gli attacchi di media e Ue sono riusciti nel miracolo di compattare" M5s e Lega, due partiti che correranno separati alle elezioni.

Spiega che quota 100 e reddito di cittadinanza creeranno lavoro. E aggiunge che l’Ue non sarà un problema, perché «alle europee

di maggio ci sarà un terremoto politico": vinceranno i partiti populisti e sovranisti, «cambieranno ogni regola» e così

"aiuteranno» il governo italiano ad andare avanti come deciso. Il leader M5s, che torna ad attaccare la stampa, assicura che

"i mercati vogliono più bene all’Italia dell’Ue» e festeggia la sconfitta del commissario Dombrovskis nella sua Lettonia come

"la fine di un’idea di Europa dei numerini e dell’austerity». Cresce così il sospetto - osserva da Confindustria Vincenzo Boccia - che il governo «cerchi la procedura d’infrazione» per fare campagna elettorale contro l’Ue.

Di certo, si annunciano bellicosi i toni di Matteo Salvini e Marine Le Pen, domattina a un evento a Roma. e se Roberto Fico si presenta più "istituzionale» a Bruxelles a chiedere meno austerità, Di Maio, che volerà a Berlino a studiare il modello dei centri per l'impiego, dice di essere pronto al dialogo purché l’Ue «non abbia pregiudizi": «Ci accampiamo lì e gli spieghiamo tutto» ma

"a testa alta», senza il «sedere basso» del passato.

