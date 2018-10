Dagli abissi al teletrasporto, la scienza in festival nel Friuli

Dai mostri degli abissi alle regole di comportamento sui social fino alla prima automobile elettrica progettata nel 1891: la scienza è di scena al Malnisio Science Festival, che si è aperto oggi e che fino a domenica 7 ottobre racconterà la scienza in modo da renderla comprensibile a tutti. Organizzato nella storica centrale idroelettrica "Antonio Pitter" di Malnisio (Pordenone), è il primo festival friulano dedicato alla scienza e aperto a tutti.

Tre giorni dedicati alla divulgazione scientifica per sviluppare lo spirito critico, imparare a difendersi dalle false notizie e scoprire le opportunità che scienza e tecnologia offrono allo sviluppo economico.

In programma anche uno speciale viaggio in Antartide a bordo della nave oceanografica Ogs Explora, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geografia Sperimentale (Ogs): un video girato dall'associazione di diffusione scientifica Explora nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), permette di esplorare il Mare di Ross, sul quale si affaccia anche la base antartica italiana "Mario Zucchelli". Le immagini permettono di seguire il lavoro dei ricercatori, a caccia delle tracce del clima del passato per capire come potrebbe cambiare in futuro.

