Nissan leaf l'auto elettrica più venduta in Europa e in Italia

ROMA - Con un acquisto ogni 10 minuti, la nuova Nissan Leaf è il veicolo 100% elettrico più venduto in Europa nel 2018. A un anno dall'inizio delle vendite in Europa, la nuova Nissan Leaf è stata venduta in 26.000 unità in Europa.

Aumento delle vendite consistente in tutta Europa, compresi mercati come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

In Norvegia, Nissan Leaf ha scalato le classifiche di vendita fino a diventare l'auto più venduta in assoluto nel 2018, superando sia i modelli elettrici sia le tradizionali vetture a combustione interna.

In Italia è, invece, l'auto 100% elettrica più venduta sia nel mese di settembre con 170 unità che nel periodo gennaio-settembre 2018 con 1.050 unità, pari a una quota di mercato del 30%.

Il successo deriva sia dai clienti privati che dai clienti business che stanno passando all'elettrificazione, con oltre 8.000 unità che sono entrate a far parte di diverse flotte aziendali in tutta Europa.

La nuova Nissan Leaf è disponibile in 51 mercati e il suo successo, unito anche ai risultati di vendita della versione precedente, posizionano l'auto 100% elettrica al vertice delle vendite mondiali con oltre 350.000 unità consegnate dal 2010, anno del debutto a livello mondiale.

