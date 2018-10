Maison Ruinart, fare dello Champagne 'un'opera d'arte'

(ANSA) - Dopo Venezia nel 2017, Maison Ruinart torna in Italia e sceglie la città eterna per l'apertura di Maison Ruinart Rome, in un luogo insolito ed evocativo, il sotterraneo stadio di Domiziano, a Piazza Navona.

Maison Ruinart Rome, in programma dal 10 al 12 ottobre, celebrerà il savour-faire ancestrale della rinomata casa, tramandato di generazione in generazione sin dal 1729, anno della fondazione.

Da un lato, la celebrazione del gusto: alla presenza di Frédéric Dufour e Frédéric Panaïotis (rispettivamente Presidente e Chef de Cave di Maison Ruinart), Cristina Bowerman, Chef di Glass Hostaria, ristorante stellato della Capitale, si esibirà in uno show cooking d'eccezione, elaborando un menù pensato per l'abbinamento ai vini della Maison (tra le varie etichette, gli ospiti potranno apprezzare Dom Ruinart 2006 e Dom Ruinart Rosé 2004).

Dall'altro, la piacevolezza dell'arte visuale: grazie all'ausilio della virtual reality, gli ospiti s'imbarcheranno in un viaggio sensoriale, ripercorrendo gli highlights della più antica Maison di Champagne.

Infine, spazio all'arte contemporanea, a cui Ruinart è profondamente legata - molti artisti, infatti, nel corso del tempo, si sono interessati ai suoi valori ed al suo patrimonio, reinterpretandoli nelle loro opere, alcune delle quali sono custodite proprio nella sede di Reims.

A testimoniare questo sodalizio tra arte e Champagne sarà l'artista Liu Bolin, che nel 2018 ha realizzato ben 8 opere ispirandosi a Maison Ruinart, le quali, per la prima volta, saranno esposte a Roma nello stadio di Domiziano.

