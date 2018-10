Lavori di consolidamento su un viadotto, chiude un tratto della Palermo-Sciacca

Arriva un'altra chiusura di un tratto di un'altra importantissima arteria stradale dell'Isola, e anche questa volta si tratta di un viadotto, evidentemente (e fortunatamente) tenuti particolarmente sott'occhio dopo la tragedia di Genova. La strada è la statale 624 Palermo-Sciacca, e si parla di lavori di consolidamento sul viadotto “Traversa 1”.

Secondo quanto comunica l'Anas, a partire da lunedì, avverrà il consolidamento del pulvino e alla sostituzione degli apparecchi di appoggio. L'intervento durerà tre settimane, e terminerà il 29 ottobre. Per questo, la ss 624 rimarrà chiusa dal km 23,300 al km 27,700, tra gli svincoli di San Giuseppe Jato e San Cipirello, con deviazione del traffico con peso sino a 3,5 tonnellate.

Per i mezzi di peso superiore è consigliato percorrere l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo fino allo svincolo di Gallitello per poi proseguire sulla SS 119 fino al km 21,800 e immettersi sulla sp 9, che si innesta al km 50,500 della SS 624. Percorso inverso per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate diretti da Sciacca a Palermo.

Questa mattina dall'Anas era arrivata della nuova chiusura dell’autostrada Palermo – Catania da domenica 7 a giovedì 18 ottobre. L’Anas ha annunciato altri lavori di manutenzione del viadotto Morello di ripristino localizzato su alcune solette della carreggiata. Il tratto autostradale è già sottoposto a doppio senso di circolazione.

