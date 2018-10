Da Foligno 'innovativa' sospensione per moto

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 1 OTT - Parte da Foligno la produzione in serie dell'Airtender, una sospensione definita innovativa per migliorare comfort e prestazioni delle moto da turismo. Un progetto ideato e sviluppato da due giovani folignati, il progettista meccanico Federico Giuliani, 45 anni, e l'ingegnere aerospaziale Gabriele Bellani, 37 anni, che nel 2013 hanno fondato l'Umbria Kinetics una start up che progetta sistemi meccanici ed elettromeccanici per le moto che ha già all'attivo due brevetti internazionali.



Sono stati loro - spiega l'azienda in una nota - a ideare e realizzare una "sospensione intelligente capace di adattarsi a tutte le situazioni di guida e di strada". Lo hanno fatto grazie anche al contributo di un altro giovane umbro, Riccardo Piergentili. L'Airtender - sostiene ancora Umbria Kinetics - ha già riscosso l'interesse di "grandi case" motociclistiche.



