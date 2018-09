Il Ministero firma il decreto per la ricerca bio

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha firmato il decreto per la ricerca biologica in agricoltura che prevede 3 milioni di euro di risorse per il finanziamento dei progetti. Si avvia così, spiega il Ministero, "la selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti rispondenti alle tematiche di Ricerca e Innovazione individuate nel 'Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico'".

"È un passo importante per cominciare a costruire una nuova strategia di settore", dichiara il Sottosegretario al Mipaaft, Franco Manzato con delega all'agricoltura biologica, "la filiera ha chiesto a gran voce lo sblocco del provvedimento fermo da tempo, che ha tenuto conto delle indicazioni proposte da tutti gli stakeholder, in particolare prevedendo la partecipazione, in tutte le fasi progettuali, di almeno un'azienda biologica; questo - precisa il Sottosegretario - per agevolare l'applicazione concreta dei risultati della ricerca alla realtà produttiva". Secondo Manzato, infine, "la ricerca in agricoltura biologica risulta fondamentale per fornire risposte ad un settore che continua a crescere sia in termini di superfici che di fatturato".

