Musumeci apre a Giorgia Meloni: “Serve una nuova coalizione”

Un nuovo soggetto unitario di centrodestra. A questo sta lavorando Musumeci, come ha ammesso lui stesso, alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, in corso a Roma e come si racconta sul Giornale di Sicilia in edicola.Ilprogetto a media-lunga scadenza in prima battuta potrebbe portare a una intesa almeno con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

E in attesa del congresso di Diventerà Bellissima, previsto per novembre, Musumeci ha detto: di voler lavorare a «una formazione unica del centrodestra. Partiamo dal territorio per costruire un soggetto capace di dare risposte. Il centrodestra ha avuto una straordinaria occasione e non l'ha saputa cogliere».

