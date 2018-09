Padiglioni del Glenstone, l'arte è slow

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - 'Unrushed and uncrowded', senza fretta e senza folla. E' la filosofia del museo Glenstone, che il prossimo 4 ottobre riaprirà al pubblico dopo un progetto di espansione da 200 milioni di dollari durato cinque anni. Il museo, che abbraccia il concetto di slow art, vuole essere uno spazio dove ci si gode le opere d'arte alla vecchia maniera, ossia in modo contemplativo, con tutto il tempo necessario, senza la folla o i rumori che troppo spesso caratterizzano i musei tradizionali.

"Pensiamo a delle biblioteche - hanno spiegato all'ANSA i fondatori, i coniugi Emily e Mitchell P. Rales - sono posti dove si fa silenzio e dove ci si immerge nella lettura e solitamente hanno accesso gratuito". Il Glenstone, non a caso, sarà completamente gratuito, tuttavia le visite vanno prenotate sul sito web del museo. Immerso nel verde in quello che si può paragonare ad un giardino dell'Eden per l'arte, il Glenstone si trova nella contea di Montgomery in Maryland. www.glenstone.org

