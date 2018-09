Gravidanza agli sgoccioli per la Caracciolo: "Una famiglia con Vieri? Non avrei mai immaginato"

Originaria di Lentini, la siciliana Costanza Caracciolo si racconta nel salotto di Silvia Toffanin.

Gravidanza agli sgoccioli, l'ex velina 28enne a Verissimo ha parlato a cuore aperto della sua storia con Christian Vieri, padre della bambina che nascerà a novembre, e della sua precedente gravidanza, purtroppo non andata a buon fine.

"E' stato bruttissimo: ho scoperto di aver perso il bambino lo stesso giorno in cui la notizia della mia gravidanza è uscita sui giornali. Stavolta, fino a che non sono stata sicurissima, non l’ho detto a nessuno".

Parlando di Vieri, dunque, la Caracciolo ha poi ammesso: "Lo conosco da molti anni ma non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui. E' stata una cosa incredibile ma molto naturale. Lui è molto protettivo, dolce. Stiamo bene insieme, ci divertiamo tantissimo. Se Bobo me lo chiederà, lo sposerò".

