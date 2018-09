Torna la Settimana del biotech, sarà festa in 4 continenti

Dal 24 al 30 settembre torna in tutto il mondo la 'Biotech Week', con centinaia di incontri, dibattiti, spettacoli e laboratori a porte aperte per celebrare il ruolo chiave delle biotecnologie nella vita quotidiana. Sarà festa in quattro continenti e 16 Paesi europei: l'Italia si conferma ancora una volta capofila con 100 appuntamenti, pensati per avvicinare il grande pubblico a questo settore che con oltre 570 imprese attive nelle aree salute, agricoltura, zootecnia, industria e ambiente, genera un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro all'anno. A ricordarlo è Assobiotec, l'associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica e che promuove e coordina l'iniziativa a livello italiano fin dalla sua prima edizione.

"L'Italia si conferma il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo", spiega Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec. L'obiettivo è far "conoscere e sperimentare in prima persona le innumerevoli applicazioni e le straordinarie opportunità che le biotecnologie offrono al miglioramento della vita di tutti. Grazie a questa manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, anche un pubblico di non esperti potrà avvicinarsi a un settore vitale, ad alto tasso di innovazione e potenzialmente strategico per la crescita economica futura di tutto il Paese".

Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con istituzioni, aziende, scuole, centri universitari e di ricerca, parchi scientifici, teatri, musei, fondazioni e associazioni. All'interno della settimana anche il Technology Forum Life Sciences, evento organizzato per mercoledì 26 settembre in Regione Lombardia da The European House Ambrosetti con Assobiotec e Cluster Alisei.

