Dopo 3 anni ecco la prima campanella: riparte la Formazione in Sicilia

La prima campanella, a quasi tre anni dall'ultima volta, ha suonato stamattina nella sede dell'ente Associazione Nuovo Cammino, a Borgetto. E', questo, il segnale della riapertura ufficiale dei corsi di formazione.

I primi alunni in assoluto a tornare sui banchi sono stati quelli che si sono iscritti alle lezioni per Assistente sociosanitario. Il presidente dell'ente, Paolo Lupo, ha rivolto un ringraziamento all'assessore regionale Roberto Lagalla e poi ha sottolineato come negli ultimi tre anni di sostanziale inattività gli enti abbiano licenziato circa 5 mila lavoratori. Per questo motivo Lupo nel discorso inaugurale ha auspicato che la Regione possa “ricondurre la formazione e tutti coloro che vi ruotano nel giusto alveo, ridandole quella centralità che le è stata tolta negli anni scorsi”.

Lagalla ha precisato che si tratta del primo corso avviato ma che a breve almeno altri tredici enti dovrebbero iniziare le lezioni. Poi toccherà a tutti gli altri. Il piano prevede un investimento di 125 milioni per circa 27 mila allievi e 1.700 corsi.

“Finalmente, dopo un lungo e complesso percorso – spiega l’assessore Lagalla - è ripartita la macchina della formazione professionale e sono lieto di aver ricevuto un ringraziamento particolare dagli allievi di Borgetto, che stamane per la prima volta sono entrati in classe per iniziare il loro percorso formativo. Nei prossimi giorni partiranno una decina di altri corsi e si andrà avanti in questo modo. Ridare ai giovani siciliani la possibilità di ottenere una qualifica professionale, spendibile nel mercato del lavoro, è stato uno degli obbiettivi su cui, in concertazione con enti datoriali e sindacati, il governo Musumeci ha lavorato incessantemente durante gli ultimi mesi”.

