Sputo a Di Francesco in Juve-Sassuolo, quattro giornate di squalifica a Douglas Costa

Quattro turni di squalifica per il brasiliano della Juventus Douglas Costa dopo lo sputo a Federico Di Francesco e la conseguente espulsione nel corso del match di domenica contro il Sassuolo. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea.

Il brasiliano paga "per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR". Il Giudice è anche ricorso alla prova tv per verificare un’eventuale condotta violenta, ma "nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta" e quindi non ha adottato per questo alcun provvedimento. Il ricorso alla prova tv, invece, ha prodotto un turno di squalifica per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini per un’espressione blasfema pronunciata al 9' del secondo tempo.

Tre turni a Pulgar del Bologna "per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba". Ammende a Fiorentina e Juventus (10.000 euro) "per avere suoi sostenitori, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria", Napoli (10.000 euro), Sampdoria (5.000 euro), Roma (5.000 euro). Ammenda di 1.000 euro a testa per Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi "per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A".

