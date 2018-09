Fashion in primo piano a Salone Parigi con Citroen C3 JCC+

ROMA - Citroen prosegue nella sua tradizione che punta, nel nome del suo forte legame con Parigi e il Paese, a promuove la creatività francese. Lo fa, in vista del Mondiale de l'Automobile 2018 ricorrendo - come già avvenuto con la Art Car E-Mehari - alla collaborazione creativa dello stilista di moda Jean-Charles de Castelbajac. Frutto di questo lavoro comune è la presenza al prossimo Salone di Parigi della C3 in edizione limitata JCC+. Sostenitore dell'eliminazione delle barriere tra i vari ambiti artistici, lo stilista de Castelbajac si cimenta in una reinterpretazione della best seller della Marca, che ha già venduto 400mila esemplari dal suo lancio.

Questa inedita C3 in versione 'fashion car' si presenta con un'elegante carrozzeria nera, sottolineata con discrezione dai colori dello stilista: rosso, blu e giallo. Prodotta in serie limitata di soli 99 esemplari, la C3 JCC+ sarà messa in vendita in Francia dal prossimo novembre soltanto on line, attraverso il sito citroen.fr. Moda e creatività francesi saranno ospiti d'onore a La Maison Citroen al Salone di Parigi: la C3 JCC* sarà esposta assieme all'Art Car E-Mehari styled by Jean-Charles de Castelbajac in due box sovrapposti, per mettere in mostra tutta la loro personalità e le loro caratteristiche contrastanti. Arte e colore per la cabriolet elettrica, eleganza e audacia per la city car poliedrica. Ancora una volta Jean-Charles de Castelbajac attinge al suo spirito creativo e racconta attraverso Citroen C3 JCC+ le sue due ragioni di vita, l'arte e la moda.

Questa raffinatissima edizione limitata è caratterizzata dal monogramma JCC+, firma dello stilista ed è realizzata su una versione Shine della gamma C3. Dal punto di vista estetico l'edizione limitata C3 JCC+ si distingue per il colore della carrozzeria Perla Nera, il tetto Rosso Aden, i vetri e il lunotto oscurati, gli Airbump Black e i cerchi in lega 17 pollici Cross Black. Il tocco di de Castelbajac risalta nella specifica decorazione del tetto - che ricorda gli chevron del logo Citroen - nel portellone posteriore e nel montante posteriore, dove si trova la personalizzazione JCC+ Blu. Il profilo degli Airbump e le modanature dei fendinebbia sono colorati di blu, mentre il profilo del coprimozzo giallo richiama i gusci dei retrovisori esterni. L'abitacolo di Citroen C3 JCC+ gioca con lo stesso contrasto di colori: fascia rossa del rivestimento dei sedili dell'Armonia Urban Red e dettagli in giallo sul volante e sul profilo della leva del cambio. Il profilo della plancia invece apporta una nota di blu. Altri dettagli di stile firmati Citroen e Jean-Charles de Castelbajac sono lo specchietto della visiera parasole con monogramma JCC+, i tappetini anteriori personalizzati JCC+ e le impunture colorate, in giallo lato guida e in rosso lato passeggero.

Come tutte le versioni alto di gamma Shine, Citroen C3 JCC+ dispone di numerose dotazioni per il confort e la sicurezza a bordo e favorisce la condivisione con il mondo esterno grazie alla connettività, come l'Active Safety Brake, il Driver Attention Alert e la ConnectedCAM, oltre all'allerta rischio di collisione, alla commutazione automatica dei fari e all retrovisore interno elettrocromatico, Questa fashion car sarà realizzata in soli 99 esemplari numerati identificati con una targhetta metallica numerata da #1 a #99, posta alla base della leva del cambio. Citron C3 JCC+ inaugurerà ila vendita 100% on line sul sito citroen.fr, una soluzione che offre molti vantaggi, come la possibilità di acquistare 24h/24 - 7giorni/7, con la sottoscrizione di un finanziamento on line, il ricordo ad un percorso di acquisto 100% on line, semplificato, che va dall'ordine alla firma digitale del contratti e la consegna nel punto vendita scelto, vicino alla residenza dell'acquirente.

