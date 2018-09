Dazi: Malmstroem, infelice escalation Usa-Cina

BRUXELLES - "L'escalation" dei dazi "tra Usa e Cina è molto infelice", in quanto "le guerre commerciali non sono mai buone e sono difficili da vincere". Lo ha sottolineato la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem in merito alle nuove tariffe doganali annunciate dal presidente americano Donald Trump nei confronti di ulteriori prodotti cinesi. "Come abbiamo già detto in passato" per gli altri dazi Usa contro Pechino, ha quindi ricordato la commissaria, "siamo d'accordo ed è vero che ci sono questioni aperte" con la Cina "ed è per questo che stiamo cercando di affrontarle tramite il Wto", ma "non siamo d'accordo sul metodo utilizzato dagli Usa nei confronti della Cina" per farlo. Come definito nella dichiarazione congiunta Juncker-Trump, "ci sono diverse questioni" commerciali tra Ue e Usa "su cui ci impegniamo, ma non hanno necessariamente la stessa scadenza". Lo ha precisato la commissaria al commercio Cecilia Malmstroem a chi le chiedeva se la scelta di procedere prima, per novembre, verso un'intesa sugli standard tecnici rischi di rinviare le discussioni sui dazi. "Abbiamo bisogno di scambiarci ulteriori informazioni, statistiche e serie di dati" con Washington, ma "possiamo lavorare su tutto questo in parallelo", senza rallentare un aspetto o l'altro nelle discussioni, ha assicurato la commissaria, spiegando che insieme all'omologo americano Robert Lighthizer "stiamo vedendo come fornire" le soluzioni richieste ai nodi individuati dalla dichiarazione Ue-Usa di luglio.

