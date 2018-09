Nazionale, Balotelli contro le critiche: "Io sono forte"

"Non rovinare un giorno buono, pensando a uno ieri cattivo. Lascia andare". Il ritorno in nazionale di Mario Balotelli non è coinciso con un cambio di passo, e l'attaccante azzurro ha scelto il suo canale preferito per rispondere alle critiche, dai tifosi ad Arrigo Sacchi che in sostanza lo ha accusato di aver piedi ma non intelligenza calcistica: Instagram. "Io sono forte, e voi?", il messaggio postato da Balotelli, sulle sue InstagramStories, a margine della massima motivazionale attribuita con una foto a Denzel Washington.

Risposta alle critiche, certo, ma anche ammissione che lo 'ieri' è stato negativo. Roberto Mancini ha spiegato, dopo i 60' incolori di Bologna, che era tutto in conto vista l'estate senza preparazione dell'attaccante e la zavorra di un evidente sovrappeso. "Mario deve trovare la condizione".

Non sarà a Lisbona: ancora oggi, nell'allenamento di rifinitura a Casteldebole prima della partenza per il Portogallo, Balotelli ha lavorato solo in palestra e il ct dovrà decidere se non mandarlo addirittura in tribuna.

Sulle critiche interviene anche Mancini. "Ognuno la vede come vuole, e non mi preoccupo più di tanto. Sono abbastanza cosciente che in una gara ci siano degli errori, ma anche cosa si può fare e se ci sono state cose più o meno buone. Non è una grande preoccupazione. Balotelli? Uno può anche giocare male quando entra in campo".

Da Lisbona il ct degli azzurri Roberto Mancini difende la Nazionale alla vigilia della sfida di Nations League contro il Portogallo. "Vogliamo fare un ottimo girone - aggiunge - e poi arrivare primi in classifica per andare agli Europei. In Nations League non vorremmo arrivare terzi, anche per il problema del sorteggio, l'obiettivo è di cercare di vincere".

