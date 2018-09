Sulla vertenza dei lavoratori Pip si è in attesa dei responsi dei ricorsi. Ma il problema è delicato, come spiega Mimma Calabrò della Fisascat Cisl, per i 2.800 lavoratori. "Cosa succederà al 31 dicembre non c'è alcun responso?", si chiede la sindacalista.

"Serve - aggiunge - pensare per tempo come risolvere il problema per tempo. Sarebbe opportuno sedersi a un tavolo per discutere e decidere cosa fare con questi lavoratori".

© Riproduzione riservata