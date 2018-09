Vino, Friuli Doc è una "vetrina per Udine e Fvg"

"Una vetrina importante per Udine e per il Friuli Venezia Giulia, che valorizza le eccellenze enogastronomiche, fa riscoprire la città, ma anche i tanti luoghi straordinari di cui è punteggiata la regione". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, parlando alla presentazione della 24/a edizione di Friuli Doc, la più grande manifestazione dedicata all'agroalimentare della regione.

"Questa manifestazione - ha sottolineato Bini - è una grande ricchezza per l'intero territorio, sia per la promozione dei nostri prodotti, sia per la possibilità di far riscoprire Udine e il Fvg". L'assessore, poi, si è detto convinto che "l'amministrazione comunale potrà, anche con Friuli Doc, riportare Udine ad essere il salotto che eravamo abituati ad avere ed il centro tornerà ad essere vivo, vissuto e popolato".

Bini ha ribadito l'impegno dell'esecutivo regionale per ''valorizzare ciò che abbiamo e sviluppare le nostre potenzialità attraverso la messa a sistema di tutte le eccellenze''. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha sottolineato che ''è ora che i friulani siano orgogliosi della loro cultura, della loro storia e dei loro prodotti'', auspicando che ''chi visita la città per Friuli Doc ne scopra anche le numerose bellezze''.

