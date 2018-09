La Regione cala la scure sugli affitti: al via disdette per risparmiare

Nuovo piano di risparmio sugli affitti pagati dalla Regione per i propri assessorati che costano quasi 41 milioni l'anno. Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, il primo passo sarà il trasferimento di otto uffici periferici a Catania in un unico immobile dell'azienda ospedaliera Garibaldi: l’operazione garantirà un risparmio di un milione e 50 mila euro l'anno.

Nel 2016 la Regione è riuscita a risparmiare solo 419 mila euro rivedendo i contratti o dismettendo 11 palazzine, mentre nel 2017 la riduzione è stata di poco più di 200 mila euro.

