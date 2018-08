Marchionne è stato sepolto in Canada, il 14 settembre cerimonia pubblica nel duomo di Torino

Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada al cimitero cattolico di Vaughan, nella municipalità di York, a nord est di Toronto. L’ex amministratore delegato di Fca è stato tumulato nella tomba di famiglia dove si trovano il padre, Concezio, la madre, Maria Zuccon e la sorella, Luciana.

Il manager italo-canadese sarebbe stato cremato e trasportato nel cimitero canadese dalla sua compagna già nei giorni successivi al suo decesso.

La notizia era riportata su alcuni quotidiani locali abruzzesi e da Lettera43 prima di rimbalzare anche sui siti di altre testate. A conferma viene citato un importante dealer Fca di Toronto, Rimo Ferri, che avrebbe confermato di essere andato a visitare la tomba.

Le cerimonie pubbliche per ricordare il manager scomparso sono in programma in Italia il 14 settembre nel duomo di Torino, e negli Usa a Detroit il 27 settembre.

