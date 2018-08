Giornata cane: a Treviso Fido celebrato da Elliott Erwitt

TREVISO - "Come gli umani, solo con più capelli": è il titolo della mostra con cui Treviso alla Casa dei Carraresi celebra l'intenso rapporto tra l'uomo con il cane, di cui domani si celebra la Giornata Mondiale, attraverso gli scatti del grande Elliott Erwitt.

L'esposizione che durerà dal 22 settembre al 3 febbraio raccoglie la copiosa e originalissima produzione del grande fotografo dedicata al migliore amico dell'uomo. Scatti curiosi, ironici, davvero unici che spiegano più di mille parole perché questi animali sono così importanti per noi.

In un percorso originale dagli anni '50 a oggi, sono esposti circa 80 scatti, tutti realizzati "dal punto di vista dei cani", che indagano l'atteggiamento naturale e irriverente degli animali in contrapposizione a quello dei loro padroni. Ma gli scatti saranno accompagnati anche da video, documenti e altro materiale dedicato al tema.

"Questa giornata che credo sia particolarmente gradita da Erwitt - afferma Marco Minuz, curatore della grande rassegna fotografica trevigiana e appassionato cinofilo - lui che con i cani ha avuto un legame intensissimo e che li ha resi protagonisti di immagini di grande ironia e forza. Dove il quadrupede è spesso ritratto accanto al bipede con cui fa coppia. Talmente simili, cane e padrone, da far dire al fotografo che i cani sono come gli umani, solo con più capelli, come dichiara il sottotitolo della mostra".

"Proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto - prosegue Minuz - una serie di incontri e lezioni pratiche insieme alle realtà più titolate come l'Associazione Cinofila Trevigiana, Il Circolo Cinofilo di Pordenone e l'Enpa di Treviso che della mostra saranno partner. Tutte iniziative che consentiranno di sviluppare una maggior consapevolezza nei proprietari (o futuri proprietari) di cani. Vorremmo, infatti, che la mostra fosse per tutti i visitatori oltre che un momento di approfondimento culturale anche l'occasione di conoscere meglio il cane, le varie razze e tutte le loro esigenze".



