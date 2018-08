Audi amplia gamma A7 Sportback con nuove 40 TDI e 45 TDI

ROMA - Audi Italia amplia la gamma della A7 Sportback con l'introduzione di due nuove varianti a gasolio, entrambe dotate di tecnologia di alimentazione ibrida. Si tratta della 45 TDI, equipaggiata con un V6 di 3,0 litri, e della 40 TDI che porta al debutto un compatto 2.0 a quattro cilindri, architettura adottata per la prima volta su questo modello, giunto alla sua seconda generazione. Si tratta di due propulsori che promettono percorrenze decisamente interessanti per una lussuosa coupé a quattro porte di quasi 5 metri di lunghezza, grazie anche all'adozione della tecnologia "mild-hybrid", rispettivamente a 48 e a 12 Volt. La sua presenza, chiariscono da Ingolstadt, permette una riduzione dei consumi di 0,7 litri ogni 100 km. Il sistema MHEV scelto dalla Casa dei Quattro anelli prevede un alternatore-starter azionato a cinghia che nella variante a 48 Volt può recuperare in frenata e in decelerazione sino a 12 kW di potenza e in quella da 12 Volt sino a 5 kW. Energia che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio. I tecnici tedeschi spiegano: "con il motore V6 spento la A7 Sportback può avanzare per inerzia in un campo di velocità compreso tra i 55 e i 160 km/h. La fase di start/stop inizia già a 22 km/h". Valore che scende a 7 km/h per la quattro cilindri.

In listino da 69.900 euro, la 45 TDI vanta un 6 cilindri da 231 Cv e 500 Nm di coppia, accreditato di consumi medi di 5,6 litri ogni 100 km (ciclo NEDC). E' abbinato a un cambio di tipo tiptronic, a 8 rapporti e doppia frizione. Su strada promette uno spunto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e un'andatura di punta di 250 km/h. Questa versione prevede come standard la trazione integrale e il differenziale centrale autobloccante. Tra gli optional figurano le quattro ruote sterzanti e le sospensioni attive.

In vendita a partire da 62.600 euro, la A7 40 TDI è omologata secondo il ciclo NEDC per consumi medi di 4,7 litri per 100 km.

Il duemila eroga una coppia massima di 400 Nm e con i suoi 204 Cv assicura alla vettura tedesca una velocità massima di 245 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

© Riproduzione riservata