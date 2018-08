Migranti: verdi Ue, Commissione apra infrazione contro Italia

BRUXELLES - "Rifiutando lo sbarco Salvini sta di fatto tenendo ostaggi i migranti usandoli come merce di scambio per le regole italiane ed europee sui diritti umani", per questo "facciamo appello alle istituzioni europee perché reagiscano immediatamente mandando una delegazione a Catania e chiediamo alla Commissione europea di aprire immediatamente una procedura d'infrazione contro l'Italia". Così in una nota congiunta i copresidenti dei Verdi europei Monica Frassoni e Reinhard Buetikofer, esprimendo "preoccupazione" per la situazione della Diciotti e plaudendo ai procuratori italiani "che hanno già lanciato un'indagine sulla detenzione illegale dei migranti a bordo della nave".

"E' in gioco l'essenza profonda della Costituzione italiana", avverte Frassoni, ricordando che "i Verdi da tempo chiedono una riforma urgente ed equa del sistema di Dublino" mentre "gli europarlamentari di 5 Stelle e Lega si sono opposti alla posizione dell'Europarlamento lo scorso novembre, dimostrando che Salvini, il governo e il partito che rappresenta sono degli ipocriti!".

