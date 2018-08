Cina inaugura il più lungo ponte di vetro su abissi, 488 metri

HEBEI - La Cina inaugura, nella provincia di Hebei, il più lungo ponte pedonale di vetro sospeso sugli abissi: una struttura lunga 488 metri e larga quattro, con il pavimento di lastre trasparenti, a 218 metri di altezza su un burrone tra due massicci. Il ponte – dicono i responsabili – può sostenere fino a duemila persona simultaneamente ma sarà consentito l’accesso fino ad un limite di cinquecento. I visitatori potranno vedere un panorama letteralmente mozzafiato, attorno e soprattutto sotto di loro: montagne, cascate , fiumi campagna. Il ponte è comunque a prova di vento e chi vorrà attraversarlo, dovrà indossare dei copri-scarpe a protezione del pavimento in vetro. Come effetto speciale, sarà percepito un leggero oscillamento, quando ci si trova al centro della passeggiata. Insomma non è cosa per deboli di cuore o per chi soffre di vertigini.

